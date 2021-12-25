Беляев Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1889 ст.
Дата смерти07.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1889 ст.
В архивном фонде Великоустюгского духовного правления в метрической книге Иоанно-Богословской церкви значится Афанасий, родился 27 декабря, крестился 28 декабря 1889 года. Основание: Ф.364. Оп.1. Д.74... Показать все
Крещение
28.12.1889 ст.
Восприемники: "...той же деревни казенный крестьянский Феодор Иванов Буторов".Таинство крещения совершали: "Приходской священник Александр Соколов с псаломщиком Николаем Вологдиным" Основание: Ф.364. ... Показать все
Осуждение
1930
В 1930 году судим по ст.58-10 УК на 3 года высылки в Большемуртинский район,п.Предивинск. Работал мастером на Предивинской верфи.
Работа или профессия
С 1930 по 1938
Работал мастером на Предивинской верфи.
Арест
С 1938 по 1940
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Из статьи историка Алексея Бабий "Большой Террор в Красноярском крае" Красноярского общества "Мемориал" мне стало известно, что мой дед Афанасий Николаевич сидел в тюрьме г.Красноярска Беляев Афанасий... Показать все
Осуждение
18.06.1938
Дата ареста: 18.06.1938 Обвинение: 58-11 / коллективное дело: Сарапкин Александр Сергеевич (1902) Осуждение: 17 июля 1939 г. Осудивший орган: нарсуд Большемуртинского р-на КК Статья: 58-11, обвинение ... Показать все
Работа или профессия
После 1939
Работал начальником баржевого цеха ПСРЗ Енисейского р-на, Красноярского края.
Рождение ребёнка
07.06.1946
Дочь: Тимофеева (Яницкая) Альбина Афанасьевна
Мать ребёнка: Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Яницкий Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна
Бракосочетание
24.09.1956
24.09.1956 заключили брак мои родные Де и Ба, ему 66 ей 54,он не состоял в браке, она вдова. Поручителей не было и в документе из ЗАГС удалось прочесть очень скудные «иные» сведения, на руки мне его н... Показать все
Смерть
07.06.1965