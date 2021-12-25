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Беляев Афанасий Николаевич

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

27.12.1889 ст.

Дата смерти

07.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1889 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева (Буторова) Евгения Ивановна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
В архивном фонде Великоустюгского духовного правления в метрической книге Иоанно-Богословской церкви значится Афанасий, родился 27 декабря, крестился 28 декабря 1889 года. Основание: Ф.364. Оп.1. Д.74... Показать все
Крещение
28.12.1889 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемники: "...той же деревни казенный крестьянский Феодор Иванов Буторов".Таинство крещения совершали: "Приходской священник Александр Соколов с псаломщиком Николаем Вологдиным" Основание: Ф.364. ... Показать все
Осуждение
1930
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
В 1930 году судим по ст.58-10 УК на 3 года высылки в Большемуртинский район,п.Предивинск. Работал мастером на Предивинской верфи.
Работа или профессия
С 1930 по 1938
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Работал мастером на Предивинской верфи.
Арест
С 1938 по 1940
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Из статьи историка Алексея Бабий "Большой Террор в Красноярском крае" Красноярского общества "Мемориал" мне стало известно, что мой дед Афанасий Николаевич сидел в тюрьме г.Красноярска Беляев Афанасий... Показать все
Осуждение
18.06.1938
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Дата ареста: 18.06.1938 Обвинение: 58-11 / коллективное дело: Сарапкин Александр Сергеевич (1902) Осуждение: 17 июля 1939 г. Осудивший орган: нарсуд Большемуртинского р-на КК Статья: 58-11, обвинение ... Показать все
Работа или профессия
После 1939
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Работал начальником баржевого цеха ПСРЗ Енисейского р-на, Красноярского края.
Рождение ребёнка
07.06.1946

Дочь: Тимофеева (Яницкая) Альбина Афанасьевна

Мать ребёнка: Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Яницкий Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.09.1956

Жена: Беляева (Яницкая) Мария Иосифовна

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
24.09.1956 заключили брак мои родные Де и Ба, ему 66 ей 54,он не состоял в браке, она вдова. Поручителей не было и в документе из ЗАГС удалось прочесть очень скудные «иные» сведения, на руки мне его н... Показать все
Смерть
07.06.1965
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

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