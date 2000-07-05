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Голубенко Илья Романович
Голубенко Илья Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Голубенко Роман Александрович
1975 г.р.
Мать
Голубенко Светлана Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2000
Отец:
Голубенко Роман Александрович
Мать:
Голубенко Светлана Александровна
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