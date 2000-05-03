Колесник Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Роман Сергеевич

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Место рождения

Копачов, Київська область

Дата рождения

03.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2000

Отец: не указан

Мать: Шевченко Наталья Борисовна

Копачов, Київська область
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