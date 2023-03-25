Попов Григорий Трофимович
Место рожденияСолодники, Черноярский район, Астраханская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Мария Григорьев
Солодники, Черноярский район, Астраханская обл
Рождение ребёнка
13.08.1916
Астраханская обл. Черноярский район, с. Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно