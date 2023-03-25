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Попов Григорий Трофимович

Место рождения

Солодники, Черноярский район, Астраханская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Солодники, Черноярский район, Астраханская обл
Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Мария Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Солодники, Черноярский район, Астраханская обл
Рождение ребёнка
13.08.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Астраханская обл. Черноярский район, с. Солодники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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