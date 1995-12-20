Дубская (Калиш) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1929
Дата смерти20.12.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Дубский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Дубский Владимир Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Дубский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Дубский Владимир Егорович
Смерть
20.12.1995