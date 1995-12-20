Дубская (Калиш) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубская (Калиш) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1929

Дата смерти

20.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1929

Отец: Калиш Василий Андронович

Мать: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сартаков Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубский Владимир Егорович

Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Дубский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Дубский Владимир Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Дубский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Дубский Владимир Егорович

Смерть
20.12.1995

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