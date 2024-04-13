Галеева (Новшербанова) Таслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева (Новшербанова) Таслима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923

Отец: Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шакирова Зиния

Отец ребёнка: Шакиров Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Раис

Отец ребёнка: Шакиров Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакиров Асаф

Отец ребёнка: Шакиров Фатих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Фатих

Рождение ребёнка
05.02.1942

Сын: Галеев Фарзан Галиханович

Отец ребёнка: Галеев Галихан

Смерть
Неизвестно

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