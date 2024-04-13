Галеева (Новшербанова) Таслима
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1923
Отец: Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шакирова Зиния
Отец ребёнка: Шакиров Фатих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиров Раис
Отец ребёнка: Шакиров Фатих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиров Асаф
Отец ребёнка: Шакиров Фатих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакиров Фатих
Рождение ребёнка
05.02.1942
Сын: Галеев Фарзан Галиханович
Отец ребёнка: Галеев Галихан
Смерть
Неизвестно