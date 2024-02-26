Иван Степанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
23.04.1851

Жена: Лукерья Иванова (Вна)

по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4ZT?i=747&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
07.10.1867 ст.

Сын: Яков Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
11.07.1869 ст.

Сын: Гавриил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Иванова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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