Иван Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
23.04.1851
Жена: Лукерья Иванова (Вна)
по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4ZT?i=747&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
07.10.1867 ст.
Сын: Яков Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
11.07.1869 ст.
Сын: Гавриил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Лукерья Иванова (Вна)
Смерть
Неизвестно