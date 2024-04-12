(Рыкалова) Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыкалова) Евдокия Трофимова

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Рыкалов Трофим Григорьев

Мать: Анна Семенова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
19.01.1888

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отец - уволенный в запас солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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