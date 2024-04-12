(Рыкалова) Евдокия Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Отец: Рыкалов Трофим Григорьев
Мать: Анна Семенова
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
19.01.1888
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
отец - уволенный в запас солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно