Никифоров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1937
Сын: Никифоров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Анна
Смерть
Неизвестно