Никифоров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Никифоров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Никифорова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Анна

Смерть
Неизвестно
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