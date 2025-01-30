Яшина (Кольчихина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1999
Дочь: (Яшина) Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Яшин Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшин Алексей Геннадьевич