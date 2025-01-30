Яшина (Кольчихина) Татьяна Петровна 05.09.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яшина (Кольчихина) Татьяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
05.02.1999

Дочь: (Яшина) Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Яшин Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
15.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Алексей Геннадьевич

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