Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович
Место рожденияРоссия, Саратовская область
Дата рождения25.01.1913
Дата смерти23.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канофьев Алексей
Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
?.06.1939
Бракосочетание
06.09.1941
Рождение ребёнка
04.05.1947
Дочь: Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна
Железнодорожное, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
совхоз «Коминтерн»
Рождение ребёнка
20.08.1955
Сын: Канофьев Алексей
Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна
Смерть
23.07.1999
Причина смерти: Болезнь. Рак