Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конофьев (Сергеев) Виктор Алексеевич Иванович

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Место рождения

Россия, Саратовская область

Дата рождения

25.01.1913

Дата смерти

23.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канофьев (Kanofiev) ?

Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канофьев Алексей

Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
?.06.1939

Сын: Канофьев (Kanofiev) Авенир (Avenir)

Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Бракосочетание
06.09.1941

Жена: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
04.05.1947

Дочь: Долгунова (Канофьева) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Железнодорожное, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
совхоз «Коминтерн»
Рождение ребёнка
20.08.1955

Сын: Канофьев Алексей

Мать ребёнка: Канофьева (Гофман (Gofman)) Любовь Матвеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
23.07.1999
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Болезнь. Рак

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