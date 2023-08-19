Гусев Никита Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Домника Семёнова
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Гусева Домника Семёнова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гусев Михаил Никитин
Мать ребёнка: Гусева Домника Семёнова
Смерть
Неизвестно