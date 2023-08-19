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Гусев Никита Гаврилов

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Домника Семёнова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Гусев Кондрат Никитин

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Гусев Евтихий Никитин

Мать ребёнка: Гусева Домника Семёнова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Гусев Михаил Никитин

Мать ребёнка: Гусева Домника Семёнова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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