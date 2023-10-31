Торопченова (Дураковская) Матрена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Дураковская) Матрена Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1865 ст.

Дата смерти

27.02.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1825 и 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1849 ст.

Муж: Торопченов Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Торопченов Николай Иванов

Отец ребёнка: Торопченов Иван Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Торопченов Александр Иванов

Отец ребёнка: Торопченов Иван Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1864 ст.

Сын: Торопченов Петр Иванов

Отец ребёнка: Торопченов Иван Ефимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение
27.02.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
27.02.1865 ст.
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