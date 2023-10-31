Торопченова (Дураковская) Матрена Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1865 ст.
Дата смерти27.02.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Торопченов Николай Иванов
Отец ребёнка: Торопченов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Торопченов Александр Иванов
Отец ребёнка: Торопченов Иван Ефимов
Рождение ребёнка
03.06.1864 ст.
Отец ребёнка: Торопченов Иван Ефимов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1865 ст.