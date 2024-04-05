Корабельников Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Степан Емельянович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
?.02.1942
Корабельников Степан Емельянович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Наименование военкомата: Трубетчинский РВК, Рязан... Показать все

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