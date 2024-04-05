Корабельников Степан Емельянович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
?.02.1942
Корабельников Степан Емельянович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Наименование военкомата: Трубетчинский РВК, Рязан... Показать все