Есаков Демьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Демьян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Есаков Василий Андреевич

Мать: Есакова Аграфена Филатовна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Есаков Семён Демьянович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Пелагея Демьяновна

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Есаков Иван Демьянович

Мать ребёнка: Есакова Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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