Есаков Демьян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Пелагея Демьяновна
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Есакова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно