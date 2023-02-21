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Войтенок Ирина Владимировна
Войтенок Ирина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1984
Пол
Женский
Отец
Войтенок Владимир Алексеевич
1956 г.р.
Мать
Войтенок Татьяна владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1984
Отец:
Войтенок Владимир Алексеевич
Мать:
Войтенок Татьяна владимировна
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