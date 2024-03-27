Русначенко (Ганул) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусначенко (Ганул) Нина

Русначенко (Ганул) Нина

Место рождения

Ананьев, Одесская область, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганул Карп

Мать: Ганул Ирина

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Руснак Михаил Никитович

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
1924

Сын: Руснак Иван

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
06.11.1929

Дочь: Иовица Мария

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руснак Николай

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Ананьев, Одесская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежинская Татьяна

Отец ребёнка: Русначенко Никита Лукьянович

Ананьев, Одесская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Ананьев, Одесская область, Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close