Вяземская (Полякова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Полякова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1987

Отец: Поляков Алексей Борисович

Мать: Полякова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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