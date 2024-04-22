Матрона Васильева
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Василий Прохоров
Мать: Елена Михайлова
ДВОЙНОЕ РОДСТВО Матрона Васильева 1. Праправнучка Фирса Яковлева, Анна Потапова- дочь Моего Потапа Дорофеева - вышла замуж за внука Фирса Яковлева 2. Вышла замуж за Антона Иванова - внук Моего Ивана ... Показать все
Бракосочетание
01.06.1789
Муж: Примак Антон Иванов
МК-1789 01.06.1789 Оной же вотчины деревни Икорникова крестьянской сын отрок Антон Иванов той же вотчины деревни Михайлова с крестьянской дочерью девкой Матроной Васильевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно