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Матрона Васильева

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1746 г.р.

Муж

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Василий Прохоров

Мать: Елена Михайлова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДВОЙНОЕ РОДСТВО Матрона Васильева 1. Праправнучка Фирса Яковлева, Анна Потапова- дочь Моего Потапа Дорофеева - вышла замуж за внука Фирса Яковлева 2. Вышла замуж за Антона Иванова - внук Моего Ивана ... Показать все
Бракосочетание
01.06.1789

Муж: Примак Антон Иванов

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1789 01.06.1789 Оной же вотчины деревни Икорникова крестьянской сын отрок Антон Иванов той же вотчины деревни Михайлова с крестьянской дочерью девкой Матроной Васильевой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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