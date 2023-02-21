Охман Юлиан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Софинская Мечеслава Юлиановна
Мать ребёнка: Охман Вероника Яновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Казимира Юлиановна
Мать ребёнка: Охман Вероника Яновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саушкина Зося Юлиановна
Мать ребёнка: Охман Вероника Яновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охман Вероника Яновна
с. Покостовка Украина
Смерть
08.10.1981
г. Житомир Украина