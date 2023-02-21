Охман Юлиан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охман Юлиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Софинская Мечеслава Юлиановна

Мать ребёнка: Охман Вероника Яновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Казимира Юлиановна

Мать ребёнка: Охман Вероника Яновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саушкина Зося Юлиановна

Мать ребёнка: Охман Вероника Яновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охман Вероника Яновна

с. Покостовка Украина
Смерть
08.10.1981
г. Житомир Украина
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