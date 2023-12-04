Налобин Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Налобин Ефим Исаакович
Рождение ребёнка
14.02.1953
Сын: Налобин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Налобина Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Налобин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Налобина Валентина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Налобина Валентина Гавриловна
Смерть
Неизвестно