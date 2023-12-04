Налобин Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налобин Дмитрий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Налобин Ефим Исаакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1953

Сын: Налобин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Налобина Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Налобин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Налобина Валентина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Налобина Валентина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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