Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1927
Дата смерти18.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Василий Владимирович
Рождение ребёнка
26.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Василий Владимирович
Смерть
18.09.2010