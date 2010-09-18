Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

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Место рождения

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

18.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Анучино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
01.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
26.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Владимирович

Смерть
18.09.2010

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