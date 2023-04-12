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Денисюк Фтеодор Тимофеев179
Денисюк Фтеодор Тимофеев179
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792 ст.
Дата смерти
1841
Пол
Мужской
Отец
Денисюк Тимофей Дионисиев
1729 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец:
Денисюк Тимофей Дионисиев
Мать: не указана
Смерть
1841
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