Денисюк Фтеодор Тимофеев179 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисюк Фтеодор Тимофеев179

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Денисюк Тимофей Дионисиев

Мать: не указана

Смерть
1841
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