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Чернышов Иван Дмитриевич

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

08.02.1910

Дата смерти

02.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1910

Отец: Чернышов Дмитрий Игнатьевич

Мать: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлена

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Киселева (Чернышова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
02.04.1988

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