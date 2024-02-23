Чернышов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1910
Дата смерти02.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1910
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Киселева (Чернышова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Смерть
02.04.1988