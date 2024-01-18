Кинжибаева Балсан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинжибаева Балсан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова (Кинжибаева) Нурия Батыровна

Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинжибаев Сергей Батырович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинжибаева Айслу Батыровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинжибаев Тлекавыл Батырович

Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинжибаев Юрий Батырович

Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слесарчук (Кинжибаева) Светлана Батыровна

Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр

Рождение ребёнка
31.01.?

Дочь: Калинина (Кинжибаева) Сандугаш Батыровна

Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр

Рождение ребёнка
28.01.1948

Сын: Кинжибаев Гиньетула Батырович

Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр

Смерть
Неизвестно

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