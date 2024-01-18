Кинжибаева Балсан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова (Кинжибаева) Нурия Батыровна
Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинжибаев Сергей Батырович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинжибаева Айслу Батыровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кинжибаев Тлекавыл Батырович
Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слесарчук (Кинжибаева) Светлана Батыровна
Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр
Рождение ребёнка
31.01.?
Дочь: Калинина (Кинжибаева) Сандугаш Батыровна
Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр
Рождение ребёнка
28.01.1948
Сын: Кинжибаев Гиньетула Батырович
Отец ребёнка: Кинжибаев Батыр
Смерть
Неизвестно