Żukowski Stanisław
Место рожденияTrzcianka/Brańszczyk
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Żukowski Marcin
Мать: Żukowska (Sarnacka) Ewa
Trzcianka/Brańszczyk
Бракосочетание
06.02.1921
Trzcianka/Brańszczyk akt 9/1921
Рождение ребёнка
15.11.1921
Сын: Żukowski Henryk
Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela
Trzcianka/Brańszczyk akt 127/1921
Смерть
Неизвестно