Żukowski Stanisław Около 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Żukowski Stanisław

Место рождения

Trzcianka/Brańszczyk

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Żukowski Marcin

Мать: Żukowska (Sarnacka) Ewa

Trzcianka/Brańszczyk
Бракосочетание
06.02.1921

Жена: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela

Trzcianka/Brańszczyk akt 9/1921
Рождение ребёнка
15.11.1921

Сын: Żukowski Henryk

Мать ребёнка: Osowiecka,Żukowska (Rozenek) Aniela

Trzcianka/Brańszczyk akt 127/1921
Смерть
Неизвестно

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