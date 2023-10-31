Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1919

Дочь: Непомнящих Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Мать Марфы Ивановны

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Непомнящих Василий Иванович

Мать ребёнка: Мать Марфы Ивановны

Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Марфы Ивановны

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мать Марфы Ивановны

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