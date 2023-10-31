Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1919
Дочь: Непомнящих Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Мать Марфы Ивановны
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Непомнящих Василий Иванович
Мать ребёнка: Мать Марфы Ивановны
Новосибирская обл., Каргатский р-н, с. Каргат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мать Марфы Ивановны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мать Марфы Ивановны