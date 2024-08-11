Афанасьева Акулина Яковлевна 1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева Акулина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Фёдор Михайлович

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Афанасьева) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор Михайлович

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1863 ст.

Сын: Афанасьев Павел Федорович

Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор Михайлович

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Крещен в Усманке 31.07.1863 г. билетным солдатом, Михаилом Осиповичем Руссковым и дев. Марией Ивановной Клавдывычевой.
Смерть
Неизвестно
Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

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