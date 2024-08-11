Афанасьева Акулина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Афанасьева) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1863 ст.
Сын: Афанасьев Павел Федорович
Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор Михайлович
Крещен в Усманке 31.07.1863 г. билетным солдатом, Михаилом Осиповичем Руссковым и дев. Марией Ивановной Клавдывычевой.
Смерть
Неизвестно