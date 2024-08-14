Пожитков Евдоким Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
вероятно это Жабин https://familio.org/persons/957f6305-3a80-4bd6-9766-99b60a94ede6
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.
Сын: Пожитков Прохор Евдокимович
Мать ребёнка: Пожиткова (--) Матрена Егоровна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/80 воспр Кирилл Иванович крест девица Наталья Евтроповна
Смерть
Неизвестно