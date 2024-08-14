Пожитков Евдоким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожитков Евдоким Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

вероятно это Жабин https://familio.org/persons/957f6305-3a80-4bd6-9766-99b60a94ede6
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова (--) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.

Сын: Пожитков Прохор Евдокимович

Мать ребёнка: Пожиткова (--) Матрена Егоровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/80 воспр Кирилл Иванович крест девица Наталья Евтроповна
Смерть
Неизвестно

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