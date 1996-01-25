Голубятникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубятникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1996

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1996 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1996

Отец: Сигильетов Алексей Алексеевич

Мать: Коскова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубятников Станислав Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.12.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубятников Станислав Евгеньевич

Рождение ребёнка
19.07.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубятников Станислав Евгеньевич

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