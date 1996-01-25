Голубятникова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1996
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубятников Станислав Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.07.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубятников Станислав Евгеньевич