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Орехов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

30.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Орехов Пётр Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.1933

Жена: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1938

Сын: Орехова Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна

Петропавловка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Орехов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
18.04.1945

Сын: Орехов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
05.07.1948

Сын: Орехов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
30.07.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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