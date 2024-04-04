Орехов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти30.07.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Орехов Пётр Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1933
Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1938
Сын: Орехова Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна
Петропавловка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Орехов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
18.04.1945
Сын: Орехов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1948
Мать ребёнка: Орехова (Ушакова) Вера Сергеевна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
30.07.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)