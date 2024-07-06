Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна Около 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна

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Место рождения

д. Невзорово, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

25.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Глот Давыд

Мать: не указана

д. Невзорово, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайдошко Александр Трофимович

Рождение ребёнка
03.06.1927

Дочь: Кайдошко Вера Александровна

Отец ребёнка: Кайдошко Александр Трофимович

с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Рождение ребёнка
13.05.1929

Дочь: Кулешова (Кайдошко) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кайдошко Александр Трофимович

с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Смерть
25.12.1983
дер. Занковка, Стародубский район, Брянская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Занковка, Стародубский район, Брянская область, РСФСР

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