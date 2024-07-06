Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна
Место рожденияд. Невзорово, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти25.12.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Глот Давыд
Мать: не указана
д. Невзорово, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1927
Дочь: Кайдошко Вера Александровна
Отец ребёнка: Кайдошко Александр Трофимович
с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Рождение ребёнка
13.05.1929
Дочь: Кулешова (Кайдошко) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кайдошко Александр Трофимович
с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Смерть
25.12.1983
дер. Занковка, Стародубский район, Брянская область, РСФСР
Причина смерти: Болезнь Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
кладбище дер. Занковка, Стародубский район, Брянская область, РСФСР