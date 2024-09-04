Уварова (Сабаева) Евфросинья Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Сабаева) Евфросинья Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

02.06.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1890 ст.

Муж: Уваров Василий Игнатович

Свято-Троицкая церковь с.Седельниково
Рождение ребёнка
03.12.1890 ст.

Дочь: (Уварова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Уваров Василий Игнатович

Рождение ребёнка
12.01.1892 ст.

Сын: Уваров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Уваров Василий Игнатович

Рождение ребёнка
28.02.1893 ст.

Сын: Уваров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Уваров Василий Игнатович

Смерть
02.06.1893 ст.
Причина смерти: от горячки

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