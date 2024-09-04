Уварова (Сабаева) Евфросинья Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти02.06.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1890 ст.
Свято-Троицкая церковь с.Седельниково
Рождение ребёнка
03.12.1890 ст.
Дочь: (Уварова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Уваров Василий Игнатович
Рождение ребёнка
12.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Уваров Василий Игнатович
Рождение ребёнка
28.02.1893 ст.
Сын: Уваров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Уваров Василий Игнатович
Смерть
02.06.1893 ст.
Причина смерти: от горячки