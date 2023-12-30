Вагнер Павел Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер Павел Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1968

Сын: Вагнер Александр Павлович

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагнер Лариса Павловна

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Павел Павлович

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна

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