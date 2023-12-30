Вагнер Павел Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1968
Сын: Вагнер Александр Павлович
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагнер Лариса Павловна
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета Федоровна