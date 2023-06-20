Yakov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Yakov

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1789 г.р.

Дети

1837 г.р.
1843 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Elistrat (Aristarh)

Мать: Praskowja Nikitina

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ivan

Мать ребёнка: Praskovja Fedorova

Рождение ребёнка
1843

Сын: Parfir (Perfil)

Мать ребёнка: Praskovja Fedorova

Рождение ребёнка
1848

Сын: Nefyod (Mefodiy)

Мать ребёнка: Praskovja Fedorova

Смерть
Неизвестно
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