Yakov
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Elistrat (Aristarh)
Мать: Praskowja Nikitina
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ivan
Мать ребёнка: Praskovja Fedorova
Рождение ребёнка
1843
Сын: Parfir (Perfil)
Мать ребёнка: Praskovja Fedorova
Рождение ребёнка
1848
Сын: Nefyod (Mefodiy)
Мать ребёнка: Praskovja Fedorova
Смерть
Неизвестно