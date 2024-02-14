Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Тухватулин Ахмедияр
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Рождение ребёнка
04.07.1872
Сын: Тухватуллин Файзулла
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Рождение ребёнка
19.11.1877
Сын: Тухватуллин Сайфулла
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Рождение ребёнка
02.01.1882
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Рождение ребёнка
24.07.1884
Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Смерть
Неизвестно