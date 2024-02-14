Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинова (Хисамутдинова) Бибисамига

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Сын: Тухватулин Ахмедияр

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тухватуллин Нигаметулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Рождение ребёнка
04.07.1872

Сын: Тухватуллин Файзулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Рождение ребёнка
1877

Сын: Тухватуллин Галимулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Рождение ребёнка
19.11.1877

Сын: Тухватуллин Сайфулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Рождение ребёнка
02.01.1882

Сын: Тухватуллин Гарифулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Рождение ребёнка
24.07.1884

Сын: Тухватуллин Габидулла

Отец ребёнка: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Смерть
Неизвестно

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