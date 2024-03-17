Удачин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удачин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удачин Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Удачина (Бузина) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удачин Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Удачина (Бузина) Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удачина (Бузина) Надежда Владимировна

Смерть
Неизвестно

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