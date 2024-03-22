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Федорова Зинаида Федоровна

Место рождения

Шарапиха, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

30.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1883

Отец: Федоров Федор Сидорович

Мать: Федорова Ненила Ефремовна

Шарапиха, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Алексина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович Петров

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Сухая Ветошь, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
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