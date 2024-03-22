Федорова Зинаида Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1883
Отец: Федоров Федор Сидорович
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Алексина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович Петров
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Сухая Ветошь, Валдайский муниципальный район, Новгородская область