Сергеева (Сергеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сергеева) Анна

Место рождения

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1919

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1924

Дочь: Швецова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Гавриловская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Сергеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай

Смерть
Неизвестно
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