Сергеева (Сергеева) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1919
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Рождение ребёнка
03.06.1924
Дочь: Швецова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Сергеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Николай
Смерть
Неизвестно