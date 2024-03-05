Корчяжкин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Филипповна
Мать ребёнка: Корчажкина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Филипповна
Мать ребёнка: Корчажкина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчяжкин Геннадий Филиппович
Мать ребёнка: Корчажкина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно