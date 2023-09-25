Багрец Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрец Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1988

Отец: не указан

Мать: Долженко Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.2017

Сын: Багрец Ярослав Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2022

Сын: Багрец Демид Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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