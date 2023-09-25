Багрец Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1988
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.2017
Сын: Багрец Ярослав Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности