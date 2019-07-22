Андреев Альберт Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Альберт Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1932

Дата смерти

22.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932

Отец: Андреев Александр

Мать: Андреева Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
21.02.1975

Дочь: Андреева-Лях Анна Альбертовна

Мать ребёнка: Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна

Брянская область г.Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Альберт Альбертович

Мать ребёнка: Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.2019
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