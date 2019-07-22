Андреев Альберт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1932
Дата смерти22.07.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1932
Отец: Андреев Александр
Рождение ребёнка
21.02.1975
Дочь: Андреева-Лях Анна Альбертовна
Мать ребёнка: Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна
Брянская область г.Новозыбков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Альберт Альбертович
Мать ребёнка: Андреева-Фролова Нионила Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.2019