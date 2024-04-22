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Марфа Гаврилова

Место рождения

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

03.05.1779

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

С 1746 по 1749 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1779

Отец: Гавриил Анфимов

Мать: Ульяна Никифорова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
13.02.1794

Муж: Феоктист Каллистратов

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Матфей Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1809 ст.

Сын: Логин Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Восприемник Сава Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ефимия Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Смерть
После 1819
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