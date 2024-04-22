Марфа Гаврилова
Место рождения
Дата рождения03.05.1779
Дата смертиПосле 1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1779
Отец: Гавриил Анфимов
Мать: Ульяна Никифорова
Бракосочетание
13.02.1794
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Матфей Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов
Рождение ребёнка
10.10.1809 ст.
Сын: Логин Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов
Восприемник Сава Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ефимия Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Каллистратов
Смерть
После 1819