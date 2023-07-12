Петрущенко Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрущенко Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидько Иван

Мать: Сидько Мария

Рождение ребёнка
29.08.1990

Сын: Петрущенко Алексей

Отец ребёнка: Петрущенко Григорий

Рождение ребёнка
29.08.1990

Дочь: Тишко Наталия

Отец ребёнка: Петрущенко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрущенко Григорий

Смерть
Неизвестно
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