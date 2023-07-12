Петрущенко Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидько Иван
Мать: Сидько Мария
Рождение ребёнка
29.08.1990
Сын: Петрущенко Алексей
Отец ребёнка: Петрущенко Григорий
Рождение ребёнка
29.08.1990
Дочь: Тишко Наталия
Отец ребёнка: Петрущенко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрущенко Григорий
Смерть
Неизвестно