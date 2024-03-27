Ишмухаметов Гаяз Анасович
Место рождения
Дата рождения1951
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно