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(Бутылкин) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1931

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931

Отец: Бутылкин Михаил

Мать: Бутылкина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цымляков Владмир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цымляков Владмир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цымляков Владмир

Смерть
2019
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