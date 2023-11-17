(Бутылкин) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1931
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931
Отец: Бутылкин Михаил
Мать: Бутылкина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цымляков Владмир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цымляков Владмир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цымляков Владмир
Смерть
2019