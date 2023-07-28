Бяков Ермолай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Павла Федоровна
Рождение ребёнка
26.08.1906
Дочь: (Бякова) Таисия Ермолаевна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
01.07.1907
запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 809 разворот 55 Поручитель на свадьбе Ивана Сергеевича Бякова
Поручитель
18.08.1908
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1249 На свадьбе Параскевы Бяковой
Рождение ребёнка
05.06.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бякова Павла Федоровна
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Поручитель
02.05.1911
На свадьбе Александры Ивановны Бяковой Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 641
Рождение ребёнка
25.12.1911
Сын: Бяков Феоктист Ермолаевич
Мать ребёнка: Бякова Павла Федоровна
Восприемник Иван Сергеевич Бяков Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 634
Смерть
Неизвестно