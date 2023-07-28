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Бяков Ермолай Иванович

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности
1911 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Павла Федоровна

Рождение ребёнка
26.08.1906

Дочь: (Бякова) Таисия Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Поручитель
01.07.1907
запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 809 разворот 55 Поручитель на свадьбе Ивана Сергеевича Бякова
Поручитель
18.08.1908
Метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1249 На свадьбе Параскевы Бяковой
Рождение ребёнка
05.06.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Павла Федоровна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Поручитель
02.05.1911
На свадьбе Александры Ивановны Бяковой Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 641
Рождение ребёнка
25.12.1911

Сын: Бяков Феоктист Ермолаевич

Мать ребёнка: Бякова Павла Федоровна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Иван Сергеевич Бяков Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 634
Смерть
Неизвестно

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