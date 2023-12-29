Калиш Евдокия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиш Григорий Андронович
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1877
Дочь: (Калиш) Матрона Андронова
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Калиш Александр Андронович
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Рождение ребёнка
03.07.1882
Отец ребёнка: Андроник Иоаннов Андрон Андрон/Андроник Иоаннов
Смерть
Неизвестно