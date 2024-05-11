Морозова (Минина) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1902 ст.
Церковь Николая Чудотворца в Гнездниках, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
Ординарный старшій преподаватель Московской консерваторіи Императорского русского музыкального общества, свободный художникъ, сын Коллежскаго Регистратора Никита (Мигаридичъ) Семеновъ Морозовъ, армяно... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.
Дочь: Морозова Вера Никитична
Отец ребёнка: Морозов Никита (Мкртич) Семенович
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
1954
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
1954
Армянское Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Похоронена в одной могиле с мужем. | Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы