Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1878

Дочь: Вейденбаум Екатерина Адольфовна

Отец ребёнка: Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович

Гомбори, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთი
Рождение ребёнка
1880

Сын: Вейденбаум Максимилиан Адольфович

Отец ребёнка: Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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