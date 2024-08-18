Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1878
Дочь: Вейденбаум Екатерина Адольфовна
Отец ребёнка: Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович
Гомбори, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთი
Рождение ребёнка
1880
Сын: Вейденбаум Максимилиан Адольфович
Отец ребёнка: Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович
Смерть
Неизвестно